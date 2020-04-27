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В Рязани задержан подозреваемый в убийстве в Канищеве

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В воскресенье, 26 апреля, в микрорайоне Канищево в Рязани было обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело

В понедельник, 27 апреля, СУ СК РФ по Рязанской области сообщил, что подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался житель Рязани, 1978 года рождения.

Отмечается, что убитый и подозреваемый ранее не были знакомы. Вечером 26 апреля между ними произошёл конфликт, который закончился поножёвщиной. Раненый скончался на месте, а подозреваемый в убийстве скрылся.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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