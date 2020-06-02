В Рязани задержан мошенник, «помогавший» женщинам сдать на права

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Сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани установили личность и задержали ранее неоднократно судимого злоумышленника, подозреваемого в совершении 4 мошенничеств в отношении рязанок.

В полицию обратилась 35-летняя жительница города Рязани, которая сообщила, что незнакомец завладел ее деньгами, не выполняет обещанное и не возвращает денежные средства.

Опрашивая жительницу города Рязани, полицейские поняли, что женщина стала жертвой мошенника. Пострадавшая рассказала, что у нее возникли трудности со сдачей экзамена на водительское удостоверение. Кто-то из приятелей сообщил ей, что знает человека, который сообщал о возможности помочь с организацией получения водительских прав. Рязанка встретилась с этим мужчиной и за обещание помощи в оформлении водительских прав отдала ему 32 тысячи рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь и никакой помощи рязанка не получила. Оказалось, что кроме имени и номера умолкшего телефона пострадавшая ничего о своем «помощнике» не знает.

Вскоре полицейские узнали, что еще одна рязанка пострадала от аналогичных действий злоумышленника, внешне похожего на мужчину, обманувшего первую пострадавшую. Он также быстро пропал с ее деньгами.

Полицейские по крупицам собрали сведения об этом злоумышленнике и выяснили, что в мошеннических действиях подозревается 34-летний рязанец. Ранее он был судим за неуплату алиментов и попытки дачи взятки.

Оперативники разыскали и задержали этого рязанца. Выяснилось, что никакой возможности оказать содействие в получении водительских прав задержанный не имел.

На сегодня в ходе предварительного расследования полицейские установили, что от аналогичных противоправных действий задержанного пострадали 4 рязанки. Полицейские предполагают, что это не все криминальные эпизоды злоумышленника. Проводится проверка.

В отношении рязанца возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.