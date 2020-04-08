В Рязани задержали влюбленную пару наркокурьеров

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Специалисты УНК УМВД заметили в интернете подозрительную активность, похожую на деятельность по обороту наркотиков. Оперативники установили личности двоих наркокурьеров. Ими оказались 30-летний житель областного центра и 25-летняя рязанка, состоявшие в отношениях. Они сбывали синтетические наркотики в двух магазинах.

Задержать влюблённую пару удалось на парковке торгового центра. При них были обнаружены около 70 контейнеров с веществом, похожим на синтетические наркотики. У злоумышленников изъяли 9 граммов N-метилэфедрона, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

Курьеры должны были забрать запрещённые вещества из тайника в посёлке Шлаковый для дальнейшего распространения.

Оперативники выяснили, что пара также причастна к закладке в три импровизированных тайника на территории Лесопарковой зоны еще 30 контейнеров с наркотиком общей массой 11 граммов.

Молодые люди признались, что сами употребляют наркотики и часть криминального товара «для себя» хранят по месту своего проживания. Наркотики были изъяты сотрудниками полиции.

Наркокурьерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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