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В Рязани задержали пару, подозреваемую в распространении наркотиков

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В Рязани полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в распространении наркотиков. В ходе мониторинга в интернете полицейские зафиксировали активность, характерную для организации бесконтактного сбыта наркотиков. Удалось установить, что эту деятельность под псевдонимом ведут мужчина и женщина, проживающие в одной квартире.

Их удалось задержать. В квартире было обнаружено множество разных по размеру контейнеров с порошкообразными и пастообразными веществами. Экспертиза установила, что это наркотики. Было изъято более полутора килограмма синтетических наркотических средств и 129 граммов растительного наркотика — гашиш. Э

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, 39-летний мужчина и 35-летняя женщина познакомились через интернет для организации распространения наркотиков. В арендованной квартире они фасовали наркотики.

Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотиков.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Подозреваемых взяли под стражу.

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