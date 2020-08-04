В Рязани за угон машины задержан пьяный автомастер

В Рязани сотрудники ДПС задержали нетрезвого автоугонщика. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полицейские заметили на одной из улиц Рязани автомобиль «Лексус», который как-то странно двигался по дороге. Предположив, что у водителя есть какие-то проблемы, они остановили машину.

За рулём иномарки оказался нетрезвый 38-летний житель Рязани. Ранее его уже лишали прав за пьяную езду, кроме того, выяснилось, что машина не его.

Автомобиль принадлежит 31-летней жительницы Рязани. Она пригнала его к дому знакомого, занимающегося ремонтом машин, и оставила вместе ключами. Мастер выпил и решил покататься по городу, в этот момент его и задержали правоохранители.

В отношении рязанца завели сразу два уголовных дела – за угон (ч.1 ст.166 УК РФ) и за повторную езду за рулём в нетрезвом виде ( ч.1 ст.264.1 УК РФ).