В Рязани за распространение наркотиков задержали пару влюблённых

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В городе Рязани полицейские задержали пару влюбленных, подозреваемую в организации бесконтактного распространения наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области в ходе мониторинга сети интернет выявили активность, характерную для организации бесконтактного сбыта наркотиков через импровизированные «тайники» на улицах города Рязани. Специалисты УНК обошли все меры конспирации, предпринятые злоумышленниками, и выяснили, что под псевдонимами скрывается двое рязанцев, которые действуют сообща.

Оперативники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Советскому и Железнодорожному районам Рязани разработали специальную операцию и при силовой поддержке отряда спецназа УНК «Гром» задержали 30-летнюю рязанку и 27-летнего жителя города Рязани, когда они вышли на «маршрут закладки».

В ходе досмотра задержанного мужчины полицейские обнаружили у него в рюкзаке около 30 контейнеров с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в контейнерах было приготовлено для сбыта более 60 граммов синтетического наркотического средства. У женщины в одежде нашли более 5 граммов аналогичного наркотика.

Во время обследования жилища 27-летнего рязанца полицейские обнаружили большое количество разных наркотических средств как приготовленных для розничного сбыта, так и в оптовой упаковке. Среди них более 70 разовых доз МДМА («экстази») и картриджи для электронных устройств типа «вайп», в которые было закачано синтетическое наркотическое вещество, аналогичное гашишному маслу. С такой фасовкой наркотиков оперативники столкнулись впервые.

В квартире рязанки наркотиков не обнаружили. Видимо, женщина, которая воспитывает троих детей в возрасте до 5 лет, боялась, что какой-нибудь ребенок случайно найдет и употребит сильнодействующие наркотические средства.

Всего при личном досмотре из жилища и ранее сделанных «закладок» полицейские изъяли более 600 граммов синтетических наркотиков.

По предварительной информации, некоторое время назад рязанка развелась с мужем и стала встречаться с его приятелем – уроженцем соседнего региона, который неожиданно переехал в город Рязань. Оказалось, что мужчина собирался заняться в Рязани бесконтактным распространением наркотиков. Вскоре он предложил возлюбленной присоединиться к этому делу. Рязанка, воспитывающая троих малолетних детей, мечтала о большой квартире и согласилась участвовать в противоправной деятельности, только опасалась хранить дома наркотики.

Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотиков.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

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