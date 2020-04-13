В Рязани за неделю отремонтировали 700 кв. м дорог

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В Рязани продолжается ремонт дорог. За неделю отремонтировали дороги на улицах Ленинского Комсомола, Щорса, Промышленной, Нахимова и других — всего почти 700 кв.м.

Ямочный ремонт горячим асфальтом позволяет не перекрывать движение, работать оперативно, не привлекая тяжёлой спецтехники. От покрытия сначала отделяется поврежденный участок, делается это при помощи дорожной фрезы. Затем обрубаются кромки выбоин с приданием им прямоугольных очертаний, и производится очищение дефектного сектора от пыли и крошек его кромки и дно обрабатывают жидкой битумной эмульсией или разогретым битумом, после чего укладывают асфальтобетонную смесь.

Как сообщает сайт администрации города, на этой неделе отремонтируют дороги на Предзаводской, Щорса и других улицах.