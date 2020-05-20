В Рязани ямочный ремонт снова начнут делать патчером

В Рязани для ямочного ремонта дорог снова будут применять патчер. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
В мэрии напомнили, что специальная машина была закуплена в прошлом году. Ремонт патчер выполняет инъекционно-струйным методом, он может заменить четыре бригады. Правда, работает установка только при температуре выше 15 градусов.
До этого в Рязани уже делался ямочный ремонт горячим асфальтом. На прошлой неделе было отремонтировано более 400 кв. метров дорожного полотна. Работы проводились на Московском шоссе, проезде Шабулина, на улицах Новой, Магистральной и других.
Кроме того, в городе красили бордюры.
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