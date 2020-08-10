В Рязани выявили нарушения в работе маршрутки №65

В работе маршрутки №65 выявлены нарушения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На сайте мэрии сообщается, что проверки работы общественного транспорта в городе проводятся регулярно. В том числе и внепланово по обращениям граждан.

При мониторинге работы маршрута №65М2 были выявлены нарушения интервалов движения, работа не по расписанию, несвоевременный выход автобусов на маршрут. После этого чиновники пообщались с перевозчиками.

В администрации Рязани напомнили, что теперь до остановки «улица Загородная» в посёлке Агропром ездит ещё и маршрутка №77, а до психбольницы можно доехать также на маршрутке №49. В центре Рязани путь следования автобусов маршрута №65М2 дублирует троллейбусный маршрут №3.