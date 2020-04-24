В Рязани выросло производство продуктов питания

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В первом квартале 2020 года в Рязанской области отмечается рост производства продуктов питания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 10,8%. Это на 9,9% выше, чем средний показатель по стране.

В январе-марте рязанские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели и продали пищевые продукты на сумму 14,1 млрд. рублей. Индекс промышленного производства –110,8%, сообщает сайт регионального правительства.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по производству напитков составил 351,6 млн. рублей, индекс производства – 104,7%. Больше всего повысились объемы выпуска мясных и мясорастительных консервов – в 2,1 раза. Производство растительного масла увеличено на 54,5%, готовых пищевых продуктов – на 52,4%, патоки – на 45,9%, рыбы и рыбных продуктов – на 34,5%, муки – на 30,5%, макаронных изделий и аналогичных мучных изделий – на 22,9%, сливочного масла – на 22,3%, сухого крахмала – на 20,8%, колбасных изделий – на 18,5%, мяса – на 14,8%, картофеля переработанного – на 13%, сыра и сырных продуктов – на 11,3%, кондитерских изделий – на 8,4%, молока – на 8,1%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 2,6%.