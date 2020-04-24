Пятница, 24 апреля, 2020
7.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязани выросло производство продуктов питания

7info 2

В Рязанской области выздоровели 32 человека с коронавирусом

Коронавирус
По данным на 8.30 23 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 392 случая заболевания коронавирусом. Как сообщает опергруппа регионального правительства,...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирус выявлен у 19 детей

Коронавирус Рязань
По данным на 13.30 пятницы, 17 апреля, в Рязанской области выявлено 217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
Узнать больше

В Рязани сменился район-лидер по числу заражённых коронавирусом

Новости Рязани
Самое большое число заражённых коронавирусом в Рязани в Московском районе – 41 человек. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщила пресс-служба администрации...
Узнать больше
-

В первом квартале 2020 года в Рязанской области отмечается рост производства продуктов питания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 10,8%. Это на 9,9% выше, чем средний показатель по стране.

В январе-марте рязанские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели и продали пищевые продукты на сумму 14,1 млрд. рублей. Индекс промышленного производства –110,8%, сообщает сайт регионального правительства.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по производству напитков составил 351,6 млн. рублей, индекс производства – 104,7%. Больше всего повысились объемы выпуска мясных и мясорастительных консервов – в 2,1 раза. Производство растительного масла увеличено на 54,5%, готовых пищевых продуктов – на 52,4%, патоки – на 45,9%, рыбы и рыбных продуктов – на 34,5%, муки – на 30,5%, макаронных изделий и аналогичных мучных изделий – на 22,9%, сливочного масла – на 22,3%, сухого крахмала – на 20,8%, колбасных изделий – на 18,5%, мяса – на 14,8%, картофеля переработанного – на 13%, сыра и сырных продуктов – на 11,3%, кондитерских изделий – на 8,4%, молока – на 8,1%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 2,6%.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Правительство представило план поддержки экономики в период коронавируса

Коронавирус мир
Правительство России разработало план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса. С презентацией плана можно ознакомиться по ссылке.
Узнать больше

На границах Рязанской области всем будут измерять температуру

Коронавирус Рязань
На границах Рязанской области будут организованы посты для проверки здоровья въезжающих в регион. В соответствии с распоряжением губернатора Рязанской области, вступающим в...
Узнать больше

В Сасове приступили к благоустройству двух дворовых территорий

Новости Рязани
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и в целях реализации региональной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году на...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани вводят разрывной график работы общественного транспорта

Новости Рязани
Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила у себя на странице в Фейсбуке о введении разрывного графика работы общественного транспорта.
Узнать больше

Марафон #МЫожидаемКВН — продолжается. Прямой эфир со звёздами Высшей лиги

Новости Рязани
Марафон #МЫожидаемКВН - продолжается! 24 апреля в 13.00 состоится прямой эфир с Михаилом Масленниковым («Триод и Диод», Смоленск) и Романом Кузьминым («Такая...
Узнать больше

Николай Любимов рассказал, в каком случае введут пропуска для выхода на улицу

Власть
Систему выдачи пропусков для выхода на улицу в Рязанской области введут в случае ухудшения обстановки по коронавирусу. Об этом заявил губернатор Николай...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+