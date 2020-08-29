В Рязани выпал град, затопило улицы

В пятницу, 28 августа, в Рязани прошёл сильный дождь, в Дягилево выпал град. Информация о последствиях непогоды появилась в социальной сети ВКонтакте.

В частности, в группе Новости Рязани ВКонтакте появилась фотография большой лужи на площади Победы.

Там же опубликовано и видео затопленной улицы в центре города.

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Много воды было и на Первомайском проспекте.

В Канищеве ливень был с градом.

Также град прошёл на улице Тимуровцев в Дашково-Песочне.

И в Дягилеве.

Видео и фото: Татьяна Юношева, Александр Пакула, Оля Белая, Наталья Минаева