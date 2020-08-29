В Рязани выпал град, затопило улицы

В пятницу, 28 августа, в Рязани прошёл сильный дождь, в Дягилево выпал град. Информация о последствиях непогоды появилась в социальной сети ВКонтакте.
В частности, в группе Новости Рязани ВКонтакте появилась фотография большой лужи на площади Победы.
Там же опубликовано и видео затопленной улицы в центре города.
Много воды было и на Первомайском проспекте.
В Канищеве ливень был с градом.
Также град прошёл на улице Тимуровцев в Дашково-Песочне.
И в Дягилеве.
Видео и фото: Татьяна Юношева, Александр Пакула, Оля Белая, Наталья Минаева