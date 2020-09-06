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Новости РязаниПроисшествия

В Рязани вынесли приговор бывшему главбуху ветстанции

7info

В пятницу, 4 сентября, Советский районный суд Рязани признал бывшего главного бухгалтера ГБУ РО «Рязанская ветеринарная станция» виновной в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Судом установлено, что А. как главному бухгалтеру Учреждения, для обеспечения ее деятельности предоставлялось право подписи организационно-распорядительных документов по вопросам входящим в ее функциональные обязанности, а также платежных и иных финансовых документов по согласованию с начальником ГБУ РО «Рязанская районная ветеринарная станция», также она отвечала за расходованием средств Учреждения. Вопреки интересам службы А. использовала вытекающие из ее служебных полномочий возможности для незаконного завладения деньгами Учреждения, злоупотребляла доверием начальника учреждения, использовала усиленную квалифицированную электронную подпись последнего, находящуюся в ее распоряжении, при оформлении в электронном виде заявок на кассовый расход при осуществлении платежей в виде заработной платы и иных выплат, оформляла и получала неположенные ей выплаты в виде оплаты за ежегодный отпуск, пособие по беременности и родам, заработной платы в повышенном размере.

 Противоправная деятельность А. была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.

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Подсудимая вину в совершении преступлений признала полностью, частично возместила причиненный ущерб.

Подсудимой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы без штрафа с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Гражданский иск ГБУ РО «Рязанская ветеринарная станция» на сумму 934 653 10 копеек удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

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