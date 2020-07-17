В Рязани выхаживают младенца, вес которого при рождении составлял 880 граммов

Рязанские врачи, работающие в Областном клиническом перинатальном центре, рассказали об уникальном случае выхаживания малыша с экстремально низкой массой тела.

При рождении этого младенца неонтологии зафиксировали массу тела весом 880 грамм.

Малыш заставил поволноваться опытных врачей. Но мальчик уже преодолел этап реанимации и сейчас его вес составляет 1200 грамм. Доктора в шутку называют его «богатырь».

Впереди у крохи нахождение в палате интенсивной терапии, а у врачей огромная работа по дальнейшей реабилитации маленького пациента.