В Рязани ввели карантин по бешенству

В посёлке Борки в Рязани введён карантин по бешенству животных. Постановление об этом подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Очаг заражения находится в одном из домов на улице 11-й район в посёлке Борки. Угрожаемой зоной объявлена вся улица.
Карантин будет действовать до 28 июня. В это время в угрожаемой зоне запрещены выставки собак и кошек, выводок и натаска собак. Животных запрещено продавать и вывозить за пределы угрожаемой зоны.
Также в Борках проведут специальные мероприятия для ликвидации очага заражения.
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