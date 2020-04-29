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В Рязани ввели карантин по бешенству

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Изображение Nicholas Demetriades с сайта Pixabay

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В посёлке Борки в Рязани введён карантин по бешенству животных. Постановление об этом подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов. 

Очаг заражения находится в одном из домов на улице 11-й район в посёлке Борки. Угрожаемой зоной объявлена вся улица. 

Карантин будет действовать до 28 июня. В это время в угрожаемой зоне запрещены выставки собак и кошек, выводок и натаска собак. Животных запрещено продавать и вывозить за пределы угрожаемой зоны. 

Также в Борках проведут специальные мероприятия для ликвидации очага заражения. 

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