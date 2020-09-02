В Рязани ввели карантин по бешенству животных

В посёлке Мирный в Рязани введён карантин по бешенству животных. Постановление об этом подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Очаг заболевания бешенством находился в жилом доме №54 на улице Лесной. Угрожаемой зоной объявлены дома №№ 50, 52, 56, 58, 65, 67, 69 на этой улице.

Карантин будет действовать до 28 октября. За это время ответственные службы должны провести все необходимые мероприятия для ликвидации эпизоотического очага.

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На период карантина в угрожаемой зоне запрещены выставки собак и кошек, выводок и натаска собак. Кроме того, животных нельзя вывозить из карантинной зоны.