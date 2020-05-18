В Рязани временно закроют надземный переход на Московском шоссе

Во вторник, 19 мая, в Рязани на время закроют надземный переход у остановки «Рязанская таможня». Здесь будут проводиться санитарная уборка и дезинфекция.
В связи с этим с с 8.30 до 15.00 пройти по переходу будет невозможно.
Работы будут проводить сотрудники Дирекции благоустройства.
Как сообщает сайт администрации города, в Рязани регулярно проводят обработку в этом переходе, а также подземных – у остановок «Барс», «Дом книги» и «Строительный колледж». Там убирают мусор, очищают урны, проводят дезинфекцию.
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