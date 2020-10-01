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В Рязани временно закроют бани на улице Семёна Середы

7info
Изображение Dnipro Hotel с сайта Pixabay

В Рязани временно закроют бани на улице Семёна Середы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии рассказали, что имущество банного комплекса по решению суда с 1 октября перешло от ООО «Банный сервис» к муниципальному предприятию МКЦ. Из-за этого в банях, которые находятся на улице Семёна Середы, 31, будет проведена проверка всех узлов и агрегатов. Кроме того, новому владельцу необходимо оформить разрешения на использование особо опасных объектов.

На время выполнения всех этих мероприятий банный комплекс будет закрыт. Администрация Рязани просит горожан с пониманием отнестись к ситуации.

— Мероприятия направлены на усиление безопасности работы объекта и улучшение качества обслуживания населения, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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