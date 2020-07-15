Среда, 15 июля, 2020
17.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязани временно изменили маршруты двух троллейбусов

7info 2

В среду, 15 июля, на улице Новой в Рязани начались работы на теплосети. В связи с этим временно изменились два троллейбусных маршрута.

С 9 00 троллейбусы маршрутов №2 из Дашково-Песочни поедут по улице Есенина, через Театральную площадь, улицу Ленина, площадь Ленина, далее по своему маршруту.

Троллейбусы маршрутов № 15 маршрут из Дашково-Песочни также поедут по улице Есенина, Театральной площади, улице Ленина, Первомайскому проспекту, улице Дзержинского. Далее по своему маршруту. В обратном направлении движение троллейбусов не изменилось.

О завершении работ и возобновлении прежних маршрутов будет сообщено дополнительно.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяАктриса Екатерина Волкова предстала на фото обнаженной
Следующая статьяВ Ставрополе пенсионерка избила пару за секс в кустах

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области вновь объявлено штормовое предупреждение

Новости Рязани
Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовала метеопредупреждение для региона.  В ближайшие пару часов на территории Рязанской области...
Узнать больше

В Рязани временно изменили маршруты двух троллейбусов

Новости Рязани
В среду, 15 июля, на улице Новой в Рязани начались работы на теплосети. В связи с этим временно изменились два троллейбусных маршрута.
Узнать больше

Правительство Рязанской области поможет районам, пострадавшим от урагана

Новости Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь районам, пострадавшим от урагана. Наибольший ущерб стихия причинила Клепиковскому району, сообщает сайт регионального правительства.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани стартует долгожданный юбилейный сезон рыбатлона

Новости Рязани
Десятый сезон рыбатлона начнется в субботу 25 июля в Рязани на 3-м Борковском карьере, напротив гипермаркета «Лента». Стать рыбатлонистом приглашают всех желающих...
Узнать больше

В Рязани скончался врач с подтверждённым коронавирусом

Новости Рязани
Медик в качестве участкового врача несколько месяцев работал с больными коронавирусной инфекций, в итоге и сам заразился COVID-19.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 14 июля

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор главных событий Рязани и Рязанской области за 14 июля. Бывший и.о. главы администрации Сергей...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты

Акценты
Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов,...
Узнать больше

Как путешествовать с собакой

Акценты
В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об...
Узнать больше

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+