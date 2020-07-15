В Рязани временно изменили маршруты двух троллейбусов

В среду, 15 июля, на улице Новой в Рязани начались работы на теплосети. В связи с этим временно изменились два троллейбусных маршрута.
С 9 00 троллейбусы маршрутов №2 из Дашково-Песочни поедут по улице Есенина, через Театральную площадь, улицу Ленина, площадь Ленина, далее по своему маршруту.
Троллейбусы маршрутов № 15 маршрут из Дашково-Песочни также поедут по улице Есенина, Театральной площади, улице Ленина, Первомайскому проспекту, улице Дзержинского. Далее по своему маршруту. В обратном направлении движение троллейбусов не изменилось.
О завершении работ и возобновлении прежних маршрутов будет сообщено дополнительно.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram