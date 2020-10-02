В Рязани впервые разыграют «Студенческий кубок КВН»

В понедельник, 5 октября, впервые в истории Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН будет проведен «Студенческий кубок КВН».

На сцене театра драмы за кубок будут бороться 12 команд. Самые весёлые и находчивые получат переходящий кубок «Студенческий кубок КВН». В следующем году награду придётся передать команде-победителю или доказать, что вы снова её достойны.

Существенным дополнением к кубку станет денежный грант от Лиги, который будет использован на развитие движения КВН в образовательной организации.

Жюри студенческого кубка будет состоять из руководителей РГУ имени С.А. Есенина, РязГМУ им. И.П. Павлова, АПУ ФСИН России, Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, РГРТУ, Рязанского филиала Московского университета МВД России им.В.Я. Кикотя и других образовательных организаций. Но подыграть своим не получится, каждый член жюри сможет проголосовать только за команды других учебных заведений.

За ходом игры будет следить всем знакомый и всеми любимый Максим Киселёв («Триод и Диод»). Но следить будет не строго, а так, как умеет только он – в своей неподражаемой манере. В общем, нас ждёт море качественного юмора, разрывных номеров и незабываемых импровизаций!

Начало игры в 19.00.

Билеты можно приобрести на сайтах на сайтах RZNDRAMA.RU и RZN.KASSY.RU.