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В Рязани возродят маршрутку №55

7info
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В Рязани планируется возродить маршрутку №55. Информация о приёме заявок от перевозчиков размещена на сайте городской администрации. 

Маршрутка №55М2 будет ходить из Дашково-Песочни (ДПР-5) до ОЦ «Ситники». Планируется, что на маршруте будет работать 28 машин малого класса вместимостью до 17 человек. Отбор временного перевозчика будет проводиться без проведения открытого конкурса. 

Заявки от желающих работать на маршруте принимаются до 10 июня по адресу: Рязань, улица Введенская, 107. 

Подробности на сайте мэрии.  

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