В Рязани возобновляют работу ярмарки выходного дня

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В субботу, 6 июня, в Рязани после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, снова начнут работать ярмарки выходного дня. Они пройдут на прежних площадках: около Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ на ул. Крупской, у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов и возле ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской.

Ярмарки будут работать с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Расстояние между торговыми местами увеличат до 4 метров; движение покупателей должно осуществляться односторонним потоком; продавцы должны надеть маски и перчатки.

Из-за увеличения расстояния между палатками ярмарка возле Центрального рынка расширится на другую сторону ул. Маяковского, на территорию Центрального рынка (возле Екатерининской церкви), в этой части будет осуществляться торговля мясом (свинина, говядина, мясо птицы), яйцом, хлебом и хлебобулочными изделиями.

Возобновляется и ежедневная торговля продукцией местных производителей на ряде площадок в Рязани, наиболее крупная — в Торговом городке.