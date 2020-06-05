Пятница, 5 июня, 2020
18.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязани возобновляют работу ярмарки выходного дня

7info 2
-

В субботу, 6 июня, в Рязани после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, снова начнут работать ярмарки выходного дня. Они пройдут на прежних площадках: около Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ на ул. Крупской, у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов и возле ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской.

Ярмарки будут работать с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Расстояние между торговыми местами увеличат до 4 метров; движение покупателей должно осуществляться односторонним потоком; продавцы должны надеть маски и перчатки.

Из-за увеличения расстояния между палатками ярмарка возле Центрального рынка расширится на другую сторону ул. Маяковского, на территорию Центрального рынка (возле Екатерининской церкви), в этой части будет осуществляться торговля мясом (свинина, говядина, мясо птицы), яйцом, хлебом и хлебобулочными изделиями.

Возобновляется и ежедневная торговля продукцией местных производителей на ряде площадок в Рязани, наиболее крупная — в Торговом городке.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские полицейские ведут борьбу с мошенничеством, совершаемым с использованием IT-технологий

Новости Рязани
В связи с участившимися на территории Рязанской области случаями мошенничества полицейские ведут наступательную работу по профилактике противоправных деяний и правовому воспитанию граждан....
Узнать больше

Николай Любимов встретился с Захаром Прилепиным

Власть
В пятницу, 5 июня, в Рязань приехал писатель, общественный и политический деятель, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в...
Узнать больше

В Рязани возобновляют работу ярмарки выходного дня

Новости Рязани
В субботу, 6 июня, в Рязани после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, снова начнут работать ярмарки выходного дня. Они пройдут на...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Митрополит Марк рассказал, можно ли посещать храмы на Троицу

Видео
В воскресенье, 7 июня, православные христиане будут отмечать праздник Троицы. накануне митрополит Рязанский и Михайловский Марк обратился к верующим и рассказал, можно...
Узнать больше

Назначен врио начальника УМВД по Рязанской области

Власть
Напомним, место начальника стало вакантным из-за того, что бывший глава Рязанского регионального УМВД Сергей Лебедев пошёл на повышение. Он возглавил Следственный департамент МВД России.
Узнать больше

Мэрия сообщила новые данные о заражений коронавирусом по районам Рязани

Новости Рязани
На сайте мэрии сообщается, что на 4 июня в регионе зарегистрированы 3872 человека с подтвержденным и условно подтверждённым COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ирина Маненкова – о театре, лингвистике, хореографии и пэчворке

Акценты
В четверг, 4 июня, гостем прямого эфира РИА "7 новостей" в Инстаграм стала актриса Рязанского областного музыкального театра Ирина Маненкова.
Узнать больше

5 фильмов, которые помогут пережить плохую погоду

Акценты
Наступившее лето пока что не радует теплом, зато щедро одаривает дождями. Пережить непогоду поможет тёплое кино. Представляем вам 5 фильмов, которые помогут...
Узнать больше

Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Акценты
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+