В Рязани возобновляет свою работу проект «Фестивальное лето»

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Каждый год в Рязани с мая по сентябрь проходит череда еженедельных праздников под общим названием «Фестивальное лето». Состоятся они и в этом году, но пока – в режиме онлайн. Однако организаторы заявляют, что при благоприятной эпидемиологической ситуации праздники вернутся на Почтовую, в горпарк и в ЦПКиО.

КДЦ «Октябрь» каждый четверг будут проводить концертные программы «Ах, лето».

ДК «Приокский» по пятницам будет радовать горожан тематическими программами: ретро-дискотеками, концертами коллективов ДК.

«Лесопарк» организует спортивные и культурно-досуговые мероприятия.

МКЦ Рязани порадует горожан онлайн-концертами любимых коллективов.

На базе городской библиотеки имени Сергея Есенина пройдут концерты, тематические лекции, мастер-классы, интерактивные программы под общим названием «Лето под козырьком».

Не обойдётся без уже полюбившихся «Встреч на Почтовой», «Воскресного вечера в парке» и кинотеатра под открытым небом «Арт-экран».

Первое мероприятие состоится 5 июня в 18.00. На сайте артцентр62.рф и стартует туристический праздник «Эко тур».