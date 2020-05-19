Вторник, 19 мая, 2020
12.8 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязани возобновит работу маршрутка №87

7info
-

С 20 мая в Рязани вновь начнёт работать маршрутка №87. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

В сообщении мэрии говорится, что перевозки по этому маршруту будут возобновлены «в связи с окончанием режима интервального движения и увеличением пассажиропотока».

Напомним, из-за коронавируса в Рязани были внесены изменения в работу общественного транспорта. Некоторые маршруты были приостановлены, на остальных действовал разрывный режим. Сейчас его отменили.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Обновлены данные о числе заражённых COVID-19 по районам Рязани

COVID-19
Пресс-служба администрации Рязани сообщила новые данные о числе заражённых коронавирусом по районам города. По информации мэрии, на 13 часов...
Узнать больше

Первый заместитель прокурора Рязанской области покинул свою должность

Власть
Первый заместитель прокурора Рязанской области Юрий Монахов освобождён от должности. Об этом сообщает сайт прокуратуры области. Монахов покинул свой...
Узнать больше

В Рязани возобновит работу маршрутка №87

Новости Рязани
С 20 мая в Рязани вновь начнёт работать маршрутка №87. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.  В сообщении мэрии...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани вылечилась от коронавируса 84-летняя пациенка

COVID-19
Пожилая женщина поступила в лечебное учреждение из Новомичуринска в состоянии средней степени тяжести. Самочувствие пациентки стало прогрессивно ухудшаться, и она была переведена в реанимацию, где провела 19 дней.
Узнать больше

В Рязанской области COVID-19 подтвердился ещё у 91 человека

COVID-19
По данным на вторник, 19 мая, в Рязанской области коронавирусом больны 2485 человек. Сегодня диагноз подтвердился ещё у 91 рязанца.
Узнать больше

В Рязанской области под наблюдением врачей остаётся 2561 человек

COVID-19
По данным на вторник, 19 мая, в Рязанской области коронавирусом больны 2394 человека. Ещё 91 положительный тест находится на подтверждении в Роспотребнадзоре....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как облегчить стресс от ожидания ЕГЭ. Советы психологов

COVID-19
Ситуация с ЕГЭ сегодня не менее напряжённая, чем эпидемиологическая обстановка. Новости образования чередуются в топе с новостями медицины. А для старшеклассников и...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Праздники и фестивали

Акценты
Рязанская земля славится своими яркими и разнообразными праздниками. На всю Россию известны наши фестивали «Небо России», «Битва на Воже», «Слава Добрыни». А...
Узнать больше

Открытие школ в разных странах мира в условиях пандемии COVID-19

Акценты
15 мая школьникам России были выставлены отметки за четвёртую четверть и формально в стране объявлены летние каникулы. В Рязанской области дети продолжают образовательный процесс...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+