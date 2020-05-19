В Рязани возобновит работу маршрутка №87

С 20 мая в Рязани вновь начнёт работать маршрутка №87. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В сообщении мэрии говорится, что перевозки по этому маршруту будут возобновлены «в связи с окончанием режима интервального движения и увеличением пассажиропотока».
Напомним, из-за коронавируса в Рязани были внесены изменения в работу общественного транспорта. Некоторые маршруты были приостановлены, на остальных действовал разрывный режим. Сейчас его отменили.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram