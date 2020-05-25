В Рязани возбуждено уголовное дело о подделке подписей для смены УК

В Рязани после проверки прокуратуры Октябрьского района возбуждено уголовное дело о подделке подписей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
По протоколу было проведено общее собрание жильцов дома №18 по улице Новосёлов. На нём якобы решили сменить управляющую компанию на ООО «Жилсервис Рязань». В документе стояли подписи председателя, секретаря, жильцов. В ходе проверки они рассказали, что не подписывали протокол, на собрании не присутствовали. Подписи жильцов дома оказались поддельными.
Прокуратура направила результаты проверки в полицию для возбуждений уголовного дела.
– По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки органом дознания возбуждено уголовное дела по ч.1 ст. 327 УК РФ, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
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