В Рязани восстановили связь с единой диспетчерской службой

Во вторник, 13 октября, в Рязани были неполадки с телефоном 112, однако к настоящему времени связь восстановилась, сообщает пресс-служба администрации.
Телефон единой диспетчерской службы был недоступен по техническим причинам.
Во вторник, 13 октября, в Рязани были неполадки с телефоном 112, однако к настоящему времени связь восстановилась, сообщает пресс-служба администрации.
Телефон единой диспетчерской службы был недоступен по техническим причинам.
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