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Новости РязаниОбщество

В Рязани восстановили связь с единой диспетчерской службой

Елена Лобанова

Во вторник, 13 октября, в Рязани были неполадки с телефоном 112, однако к настоящему времени связь восстановилась, сообщает пресс-служба администрации. 

Телефон единой диспетчерской службы был недоступен по техническим причинам.

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