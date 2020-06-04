В Рязани воспитатели станцевали под Little Big

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Воспитатели МБДОУ «Детский сад № 85 «Цветочный город» очень скучают без детей и с нетерпением ждут их возвращения в родные стены.

Но пока из-за пандемии коронавируса действуют ограничения на посещение малышами детских садов, они времени даром не теряют. Коллектив «Цветочного города» во главе с заведующей детским садом Анжелой Архиповой всегда отличался креативным подходом в организации любого мероприятия. Накануне профессионального праздника воспитатели решили порадовать экологов зажигательным танцем под музыку популярной группы Little Big.

Танец воспитателей получил много положительных отзывов в социальных сетях.