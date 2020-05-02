В Рязани во время режима самоизоляции заработал велошеринг

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В Рязани заработал велошеринг Lucky Bike. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети ВКонтакте.

Велопрокатчики написали, что сервис работает с поправкой на режим самоизоляции. Они рекомендуют использовать свои велосипеды как альтернативу общественному транспорту. При этом просят не пользоваться ими в развлекательных целях, а только для необходимых поездок.

– Оставьте их тем, кому сейчас необходимо работать, – написано на странице велошеринга.

Напомним, велошеринг Lucky Bike начал работу в Рязани в прошлом году. Тогда велосипеды устанавливали в разных точках города. Зимой работа проката прекратилась. За это время было переписано мобильное приложение. Сейчас парковки велосипедов стали устанавливать на остановках общественного транспорта.

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