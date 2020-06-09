В Рязани вновь запустят маршрутку №91

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С 11 июня в Рязани вновь начнёт работать маршрутка №91М2. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Автобусы этого маршрута будут ездить от улицы Новаторов до микрорайона №1 в Дашково-Песочне. Они будут курсировать по 7-му Мервинскому проезду, улице Мервинской, Московскому шоссе, улицам Свободы, Грибоедова, Большой. До микрорайона №1 они поедут через улицу Тимакова и Касимовское шоссе мимо кафе «Восток». В обратном направлении — через улицу Полевую.

Как отмечается на сайте мэрии Рязани, возобновление работы этой маршрутки позволит улучшить транспортное обслуживание Мервинского проезда и улицы Мервинской, а также улицы Большой. В этих районах уже построено несколько домов и строятся новые.