В Рязани вновь выявили превышения концентрации сероводорода

В ночь на вторник, 28 июля, в Рязани выявлено превышение концентрации сероводорода в атмосферном воздухе. Об этом на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова сообщили представители регионального министерства природопользования.

Чиновники подтвердили, что вечером в понедельник, а также сегодня ночью поступали многочисленные звонки от жителей Рязани.

Стационарный пост на улице Новосёлов, 26/17 трижды зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода, максимальное превышение зафиксировано в 04:20.

В то же время в министерстве отметили, что превышение концентрации опасного вещества в воздухе было незначительным – в пределах технической погрешности.

– Несмотря на это, информация с результатами замеров направлена нами в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора и органы прокуратуры, – говорится в сообщении Минприродопользования.