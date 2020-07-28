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Новости РязаниОбщество

В Рязани вновь выявили превышения концентрации сероводорода

7info
Изображение Tomasz Mikołajczyk с сайта Pixabay

В ночь на вторник, 28 июля, в Рязани выявлено превышение концентрации сероводорода в атмосферном воздухе. Об этом на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова сообщили представители регионального министерства природопользования. 

Чиновники подтвердили, что вечером в понедельник, а также сегодня ночью поступали многочисленные звонки от жителей Рязани. 

Стационарный пост на улице Новосёлов, 26/17 трижды зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода, максимальное превышение зафиксировано в 04:20.

В то же время в министерстве отметили, что превышение концентрации опасного вещества в воздухе было незначительным – в пределах технической погрешности. 

– Несмотря на это, информация с результатами замеров направлена нами в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора и органы прокуратуры, – говорится в сообщении Минприродопользования. 

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