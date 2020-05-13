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В Рязани ведут подготовку к новому отопительному сезону

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О начале подготовки к осенне-зимнему периоду и следующему отопительному сезону заместителю главы администрации Владимиру Бурмистрову в ходе селекторного совещания доложил исполняющий обязанности начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Кожин.

Так, системы теплоснабжения областного центра с 1 мая были переведены на летний режим работы. Отопление отключили как на объектах социальной сферы, так и в многоквартирных жилых домах. Все отключения прошли в штатном режиме. Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку к отопительному сезону 2020-2021 гг.

С 18 мая в Рязани также планируется поэтапное отключение горячего водоснабжения на котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП) в зоне ответственности МУП «РМПТС».

«Несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку все ремонтные и профилактические работы, а также плановые отключения должны быть проведены в срок. От этого зависит качественное и своевременное обеспечение теплом и горячей водой потребителей в новом отопительном сезоне», – поручил Владимир Бурмистров и отметил, что горячее водоснабжение будет отключено в городе позднее обычного. Это сделано для удобства жителей, находящихся на самоизоляции в выходные и нерабочие дни.

До конца лета предстоит подготовить к зиме 129 центральных тепловых пунктов, 63 котельные, свыше 200 объектов социальной сферы и более 2700 домов.

Для ремонта объектов соцсферы сформированы графики проведения ремонтных работ, промывки и опрессовки систем теплоснабжения, ремонта систем ГВС и поверки приборов учета тепловой энергии. Всего на подготовку объектов социальной сферы к предстоящему осенне-зимнему периоду запланировано 7,8 млн. руб.

Сотрудниками управляющих организаций, обсуживающих многоквартирные дома, будет проведен ремонт оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при необходимости произведена замена теплоизоляции, труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации. Помимо этого, будет проводиться промывка и опрессовка систем центрального отопления.

Завершить все работы планируют до конца августа. Таким образом, школы, детские сады и больницы будут готовы к пуску тепла к 1 сентября, а жилые дома и другие здания – к 15 сентября.

Также в 2020 году к осенне-зимнему периоду МУП «РМПТС» планирует за счет собственных средств провести ремонт 16,3 км квартальных и 0,3 км магистральных тепловых сетей, выполнить испытания на прочность и плотность более 1000 км тепловых сетей, провести ремонт котлов, а также 250 секций водоподогревателей на 129 ЦТП и другие работы. Для целей ремонтной программы предприятием предусмотрено более 221 млн. рублей.

За счет субсидий из областного и софинансирования из городского бюджетов в размере 210 млн. рублей планируется выполнить капитальный ремонт 10 участков магистральных тепловых сетей протяженностью 4,3 км.

Работы по ремонту магистрального трубопровода начаты на 4 участках – на ул. Сенной и Трудовой. Протяженность работ составляет порядка 2 км, завершить их планируется до 17 июня.

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