В Рязани в Наташином парке нашли старинные флаконы

В Наташином парке рязанец случайно нашел старинные флаконы с техническим маслом, сообщает группа ВК «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция«.
По словам прохожего, он пришел в парк, чтобы посмотреть на стену, которую недавно раскопали. Там же он нашел старинные флаконы.
Эту находку извлекли почти с метровой глубины. В одном из флаконов была жидкость, похожая на техническое масло. Она там сохранилась только благодаря деревянной пробке.
Археолог Василий Конов сообщил, что эти флаконы похожи на изделия конца XIX-начала XX веков. Ранее они находились в торговых помещения старинного рязанского Гостиного двора.
Мужчина, обнаруживший эту находку, отметил, что такие археологические артефакты напоминают об истории этого места.