В Рязани в Наташином парке нашли старинные флаконы

В Наташином парке рязанец случайно нашел старинные флаконы с техническим маслом, сообщает группа ВК «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция«.

По словам прохожего, он пришел в парк, чтобы посмотреть на стену, которую недавно раскопали. Там же он нашел старинные флаконы.

— Себе брать не стал, там оставил. Очень удивился тому, как хорошо они были сделаны. За столько лет в земле не покололись, даже маленькой трещины нет, — пишет Владимир.

Эту находку извлекли почти с метровой глубины. В одном из флаконов была жидкость, похожая на техническое масло. Она там сохранилась только благодаря деревянной пробке.

Археолог Василий Конов сообщил, что эти флаконы похожи на изделия конца XIX-начала XX веков. Ранее они находились в торговых помещения старинного рязанского Гостиного двора.

Мужчина, обнаруживший эту находку, отметил, что такие археологические артефакты напоминают об истории этого места.

— Тут сейчас проводят очень дорогое благоустройство. Но при этом у них нет денег даже на стенд с историей парка и фотографиями археологических раскопок. Если больше плитки положить, то больше денег получат? А ведь это история! Тут раньше был главный городской центр — Гостиный двор, — сетует Владимир.