В Рязани утверждены лауреаты медали Надежды Чумаковой

В четверг, 30 июля, состоялось заседание Рязанской городской Думы. Депутаты определили список лиц, которых наградят к юбилею Рязани.

Звание Почётного гражданина Рязани присвоено председателю совета ветеранов Московской окружной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Александре Репченковой. Высокого звания Александру Репченкову удостоили за многолетнюю общественную деятельность, направленную на нравственно-патриотическое воспитание молодёжи, заслуги в развитии ветеранского движения в Рязани.

Учителя начальных классов лицея №4 Зинаиду Климентовскую и педагога дополнительного образования школы №7 Светлану Гарамову наградят знаком «За заслуги перед городом Рязанью».

Ещё 14 человек получат медали Надежды Чумаковой. Среди них №53 Лидия Моторина, главный врач городской станции скорой медпомощи Игорь Задоя, журналист Галина Воропаева.

Награждение состоится 1 августа на торжественном приёме в честь Дня города в ЦПКиО.