В Рязани установили стенды в память о земляках-героях

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В Рязани, накануне Дня Победы, появились стенды с информацией о Героях СССР, участниках Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

Места для стендов выбирали «с учётом позиции общественности». Они установлены на Бульваре Победы в Московском районе, а также в сквере у вокзала Рязань-2.

Стенды установили при участии активистом Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Рязанской области.

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