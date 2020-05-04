В Рязани установили стенды в память о земляках-героях

В Рязани, накануне Дня Победы, появились стенды с информацией о Героях СССР, участниках Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Места для стендов выбирали «с учётом позиции общественности». Они установлены на Бульваре Победы в Московском районе, а также в сквере у вокзала Рязань-2.
Стенды установили при участии активистом Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Рязанской области.
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