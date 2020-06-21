В Рязани установили арт-объект в благодарность врачам

В Рязани появился новый арт-объект. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Красное сердце с надписью «Спасибо» установили в парке ОКБ в Рязани. ⠀
Новый арт-объект поставлен в благодарность врачам за вклад в борьбу с коронавирусом.
Губернатор отметил, что очень рад тому, что в обществе возвращается достойное отношение к профессии доктора. При этом он вновь выразил слова благодарности медикам.
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