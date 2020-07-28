В Рязани уменьшат налог на имущество для предпринимателей

Во вторник, 28 июля, на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты поддержали уменьшение налога за 2019 год на 60% для физических лиц – собственников имущества, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства. Об этом сообщила пресс-служба Гордумы.

Речь идет об отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Их перечень утвержден правительством РФ. Основанием для предоставления налоговой льготы будет являться заявление в налоговый орган. Принятие решения повлечет снижение поступлений налога в городской бюджет в размере 5,5 млн. рублей.

По прогнозам администрации, общий объем потерь доходов городского бюджета в условиях пандемии и кризиса может достигнуть 283,7 млн. рублей. Из них 67,2 млн. рублей ожидается к поступлению в 2021 году. Потери доходной части бюджета связаны с мерами поддержки и падением платежеспособности бизнеса и населения.