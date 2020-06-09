В Рязани укрепили мост на Остров

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За выходные уровень воды в реке Трубеж значительно повысился. В связи с этим в понедельник, 8 июня, к мосту к посёлку Остров присоединили два дополнительных понтона. Также рабочие поправили настилы и проверили состояние сооружения.

Как сообщает сайт администрации города, состояние моста находится на контроле в Дирекции благоустройства.

При возникновении проблем во время использования понтонного моста жители поселка Остров могут позвонить в диспетчерскую Дирекции по телефону (4912) 70-12-93.