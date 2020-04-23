В Рязани торговцы с Центрального рынка провели стихийное собрание

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В среду, 22 апреля, на Центральном рынке в Рязани прошло стихийное собрание предпринимателей. Об этом сообщается в группе Рязанского отделения ЛДПР. 

Предприниматели обеспокоены сложившейся ситуацией и не знают, как работать дальше. Дело в том, что во время режима ограничений из-за коронавируса многие торговые точки оказались закрыты. Из-за этого люди лишились доходов.

Сообщается, что предприниматели полностью оплатили рынку аренду за март, апрель. Теперь с них требуют 25% оплаты за май. Будут ли они работать в этом месяце, торговцы не знают. 

Рязанцы говорят, что готовы расторгнуть договоры аренды, но администрация рынка грозит им неустойками. 

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