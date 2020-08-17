В Рязани таксист наехал на мотоциклиста – соцсети

На улице Бронной в Рязани таксист наехал на мотоциклиста. Видео с места ДТП появилось в группе Новости Рязани ВКонтакте

По информации очевидца, авария случилась в посёлке Приокский около 11.40.

Подробности случившегося неизвестны.