В Рязани таксист наехал на мотоциклиста – соцсети

На улице Бронной в Рязани таксист наехал на мотоциклиста. Видео с места ДТП появилось в группе Новости Рязани ВКонтакте
По информации очевидца, авария случилась в посёлке Приокский около 11.40.
Подробности случившегося неизвестны.
На улице Бронной в Рязани таксист наехал на мотоциклиста. Видео с места ДТП появилось в группе Новости Рязани ВКонтакте
По информации очевидца, авария случилась в посёлке Приокский около 11.40.
Подробности случившегося неизвестны.
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