В Рязани суд обязал администрацию отремонтировать участок дороги

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Суд обязал администрацию Рязани отремонтировать участок дороги на проезде Шабулина. Об этом сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена Рязанской области.

Состояние участка на проезде Шабулина от дома 2А корпус 1 до 5А вызывало нарекания со стороны бизнеса. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин обратился с соответствующим заявлением в прокуратуру. Ведомство неоднократно обращало внимание городских властей на состояние магистрали, а затем обратилось в суд. Тот удовлетворил требования прокуратуры. Администрация должна выполнить ремонт до первого августа 2020 года.

Напомним, также в августе запланирован ремонт улицы Прижелезнодорожной, на состояние которой жаловались предприниматели. Контракт на ремонт уже заключён.