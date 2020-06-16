Вторник, 16 июня, 2020
24.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязани суд обязал администрацию отремонтировать участок дороги

7info
-

Суд обязал администрацию Рязани отремонтировать участок дороги на проезде Шабулина. Об этом сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена Рязанской области. 

Состояние участка на проезде Шабулина от дома 2А корпус 1 до 5А вызывало нарекания со стороны бизнеса. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин обратился с соответствующим заявлением в прокуратуру. Ведомство неоднократно обращало внимание городских властей на состояние магистрали, а затем обратилось в суд. Тот удовлетворил требования прокуратуры. Администрация должна выполнить ремонт до первого августа 2020 года.

Напомним, также в августе запланирован ремонт улицы Прижелезнодорожной, на состояние которой жаловались предприниматели. Контракт на ремонт уже заключён.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В среду отключат холодную воду на трёх улицах Рязани

Новости Рязани
В среду, 17 июня, в Рязани будут отключать холодную воду. Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе, сообщает сайт администрации города.
Узнать больше

В Рязани наградят медработников, работающих с больными коронавирусом

Гордума
В Рязани наградят медицинских работников, работающих с больными коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской городской Думы. Во вторник, 16 июня, в гордуме состоялось заседание комиссии...
Узнать больше

В Рязани назначили мировых судей

Новости Рязани
Рязанская областная Дума утвердила назначение мировых судей. Документы официально опубликованы на сайте газеты «Рязанские ведомости». В частности, мировым судьёй...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Юные рязанские артисты снимаются в передачах международного Youtube канала

Новости Рязани
Рязанские школьники получили уникальную возможность проявить своим творческие способности  и стать участниками программ международного детско-познавательного Youtube канала «AzazA Kid». Рязанская школа кино «Перспектива» и Юрий ...
Узнать больше

Появились новые данные о заражённых коронавирусом рязанцах

Новости Рязани
Ещё 49 человек считаются условно заражёнными. Их положительные тесты на COVID-19 направлены на подтверждение в Роспотребнадзор.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 15 июня

Новости Рязани
Новости Рязани сегодня, 15 июня, представляем вам в нашем традиционном обзоре. В Рязанской области выявлено ещё 49 случаев заражения...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Кровососы на охоте: как уберечь себя и близких от укусов клещей

Акценты
Новости о пандемии отодвинули на задний план информацию о другой опасности – клещевых инфекциях. Тем не менее, сезон активности клещей в самом...
Узнать больше

Как дальше жить?

Акценты
Сергей Есенин обрек село Константиново на всероссийскую славу. Тысячи поклонников его творчества вытаптывают гектары земли вокруг родительского...
Узнать больше

Как плавно выйти из самоизоляции владельцам собак

Акценты
За время самоизоляции собаки привыкли к постоянному нахождению с хозяевами рядом, и резкое изменение этого обстоятельства после снятия ограничительных мер в связи...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+