В Рязани столкнулись троллейбус и грузовик

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В понедельник, 15 июня, в Рязани произошло ДТП с участием троллейбуса. Водителю троллейбуса №1 стало плохо за рулём. Он потерял управление и врезался в грузовик. Авария произошла на перекрёстке Московского шоссе и улицы Юбилейной.

В результате столкновения травмы получили водитель, кондуктор и 4 пассажира. Они госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе администрации, водитель проходил предрейсовый осмотр.

Фото из группы Рязанский троллейбус