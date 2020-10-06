В Рязани стартовало онлайн-голосование по благоустройству парков и скверов

В Рязани стартовало онлайн-голосование по вопросам благоустройства общественных пространств. Свое мнение жители смогут высказать с 5 по 9 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Рязанцы смогут проголосовать на портале «Наш дом Рязань». Там жителям предлагается выбрать, какие именно работы необходимо выполнить в первую очередь. Голосование проходит по трем паркам: ЦПКиО, парк Советско-Польского братства по оружию и Наташин парк.

Для того, чтобы принять участие в опросе, вы должны быть старше 14 лет. Кроме того, голосовать могут лишь зарегистрированные пользователи.

— Если у вас есть иные предложения, которые не были отмечены в опросе, то вы можете написать свой вариант в комментариях к опросу. Все заявки будут тщательно изучены, — сообщает пресс-служба ведомства.

Голосование закроется 9 октября в 18:00.