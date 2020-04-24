В Рязани стартовал поэтический онлайн-конкурс

Рязанцам предлагают принять участие в поэтическом конкурсе. Он стартовал в группе «Рязань литературная: проза, поэзия, журналистика» ВКонтакте».
Тема конкурса – «Рязань и окрестности». Победитель получит две книги Евгения Маркина – единственного рязанца, входившего в поэтические антологии XX века наряду с Есениным. Именно сын поэта, режиссёр и педагог Роман Маркин, определит победителя.
Работы можно выкладывать по ссылке.
Кроме того, любой автор может подарить свою книгу понравившемуся участнику конкурса.
Конкурс продлится до 1 июня, а если эпидемиологическая ситуация не улучшится, до 22 августа – дня 82-летия Евгения Маркина.
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