В Рязани спасают собаку, брошенную в лужу с мазутом

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В Рязани необходимо помощь для спасения щенка, найденного в мазуте. Информация об этом появилась в группе Cлужба по контролю за безнадзорными животными

Вот, что написали зоозащитники:

Вечером в понедельник неравнодушные спасли тонущего в мазуте щенка. Когда его достали, было мало надежды, что малыш дотянет даже до клиники, но он дотянул и продолжает бороться.

Выяснилось, что это девочка (назвали Ника), и ей всего 3-4 месяца. А еще выяснилось кое-что страшное: Ника спинальница. Вероятнее всего, кто-то сначала сломал ей позвоночник, а потом бросил в мазут, чтобы уж наверняка.

Сейчас ее состояние стабилизировали, но мазут попал в легкие и бронхи, вызвав этим пневмонию, обжег глаза, и теперь у малышки проблемы со зрением. А еще ее побрили налысо – это был единственный способ ее отчистить.

Долго держать Нику в стационаре стоит очень дорого, поэтому НЕОБХОДИМА передержка с медуходом!

По всем вопросам обращайтесь к куратору Ники https://www.instagram.com/kris_help_animals/

89610110022 Кристина

Также она будет рада любой помощи, в том числе и информационной.