В Рязани сожгли в печи около 39 килограммов наркотиков

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В Рязани сотрудники полиции уничтожили в плавильной печи одного из предприятий 38 кг 700 г наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Наркотические и психотропные вещества проходили в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. На завод их доставили под охраной бойцов спецназа «Гром». Сжигали наркотики при температуре более тысячи градусов.

Было уничтожено 4,72 кг синтетических наркотиков, 570 г героина, 580 г гашиша, 32 кг марихуаны, амфетамина и МДМА. Всё это было изъято в рамках расследования 140 уголовных дел.