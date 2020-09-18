В Рязани создадут три промышленных технопарка и один консорциум

В пятницу, 18 сентября, в Рязани Николай Любимов подписал соглашения о создании в области трех промышленных парков и одного консорциума.

Создание масштабных проектов обсудили на межрегиональном форуме «Развитие промышленных кластеров и технопарков. Перезагрузка». На встрече присутствовали представители минпромторга РФ, властей 31-го региона, бизнесмены и эксперты. Каждый специалист выдвигал свои предложения, которые потом направили в Правительство России.

Главной темой для обсуждения было возобновление госфинансирования региональной промышленности, в том числе частных предприятий. На мероприятии Николай Любимов подписал соглашение о взаимодействии областного правительства и местных производств для создания новых промышленных парков и консорциума. Предполагается, что объем инвестиций составит 2 720 000 000 рублей. Благодаря этому в области появится 1 600 рабочих мест.

— Мы не собираемся возвращать то, что было раньше. У нас много утраченных предприятий. Но многие производства остались, а некоторые были запущены с нуля, благодаря чему появились новые компетенции. Это то, что мы можем развивать, как наше преимущество. Мы можем развиваться в рамках новых индустриальных парков. Сейчас мы пишем новые правила, немного подсматривая за теми, кто уже этим занимается, — отметил глава региона.

Так, в Рязани появится промышленный технопарк «Атрон», который будет заниматься обрабатывающей промышленностью. Заводы по машиностроению, металлообработке и производству электронных устройств будут располагаться на обширной территории в самом центре Рязани. Сейчас на площадке работает более 80 предприятий, а в будущем туда планируют добавить еще 25. Это позволит открыть 350 новых рабочих мест. Объем инвестиций на этот проект составит 690 000 000 рублей.

Еще один технопарк появится на территории рязанского комбайнового завода. Объем инвестиций в этот проект составит 630 000 000 рублей и создаст более 450 новых рабочих мест.

Самый крупный промышленный парк планируют создать на площадке ФПК «Инвест». Тут будут заниматься производством строительных и гофрированных металлоконструкций, опор освещения и решетчатых энергетических опор. Новый завод позволит обеспечить около 800 людей рабочими местами. Для реализации этого проекта привлекут 1 400 000 000 рублей.

На мероприятии также было подписано соглашение о создании научно-производственного консорциума. Участники этого сообщества — РГРТУ, РязГМУ и Елатомский приборный завод, Рязанский приборный завод, Скопинский фармацевтический завод, завод «Красное знамя», радиозавод и другие. Цель создания этого консорциума — подготовка кадров, необходимых предприятиям.

— В среднем профессиональном образовании, за что официально отвечает регион, мы уже можем готовить специалистов для конкретных предприятий. У нас многие заводы уже работают непосредственно с учебными заведениями. Главная задача состоит в том, что на предприятие приходят уже готовые специалисты, которые не переучиваются с наставником еще год. Они приходят и начинают работать, зная, чем будут заниматься. В наших ВУЗах также создаются кафедры отдельных предприятий. Их, конечно, не так много, но они все равно есть! — заметил губернатор Рязанской области.