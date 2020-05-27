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В Рязани создадут единую цифровую платформу для управления городом

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27 мая на заседании комитета Рязанской гордумы по муниципальной собственности депутаты одобрили переименование управления экономического развития администрации города в управление экономики и цифрового развития.

Переименование связано с возложением на управление новых функций по развитию цифровых технологий, пояснила руководитель управления Ирина Гончарова. Одной из важнейших задач управления Гончарова назвала создание единой цифровой платформы для эффективного управления городом. Гончарова не исключила создание в дальнейшем отдельной структуры по развитию цифровых технологий в администрации Рязани.

Окончательное решение примет Рязанская городская Дума на своем заседании.

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