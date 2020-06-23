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В Рязани сотрудники полиции привезли в больницу истекающую кровью женщину

7info
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В Рязани наградят полицейских, которые оперативно доставили в больницу истекающую кровью женщину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Алексей Рудов и лейтенант полиции Максим Цуцков несли службу на посту «Солотчинский». За помощью к ним обратился молодой человек, сообщивший, что его мать в селе Поляны получила дома тяжёлую травму. У женщины началось сильное кровотечение.

Полицейские приняли решение доставить пострадавшую на патрульном автомобиле в ОКБ Рязани. По дороге они предупредили медиков, что везут пациентку с обильной кровопотерей. 

Благодаря усилиям врачей и правоохранителей, рязанка осталась жива и восстановила здоровье. Она написала письмо с благодарностью сотрудникам ГИБДД. 

– Руководство УМВД России по Рязанской области приняло решение наградить старшего лейтенанта полиции Алексея Рудова и лейтенанта полиции Максима Цуцкова, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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