В Рязани сотрудники полиции привезли в больницу истекающую кровью женщину

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В Рязани наградят полицейских, которые оперативно доставили в больницу истекающую кровью женщину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Алексей Рудов и лейтенант полиции Максим Цуцков несли службу на посту «Солотчинский». За помощью к ним обратился молодой человек, сообщивший, что его мать в селе Поляны получила дома тяжёлую травму. У женщины началось сильное кровотечение.

Полицейские приняли решение доставить пострадавшую на патрульном автомобиле в ОКБ Рязани. По дороге они предупредили медиков, что везут пациентку с обильной кровопотерей.

Благодаря усилиям врачей и правоохранителей, рязанка осталась жива и восстановила здоровье. Она написала письмо с благодарностью сотрудникам ГИБДД.

– Руководство УМВД России по Рязанской области приняло решение наградить старшего лейтенанта полиции Алексея Рудова и лейтенанта полиции Максима Цуцкова, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.