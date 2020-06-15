В Рязани состоялся выпуск третьего «Роснефть-класса» и седьмой группы бакалавров-химиков

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть» реализует корпоративную систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». В рамках этой программы выпускники «Роснефть-класса» получили аттестаты об окончании средней школы. Это уже третий «Роснефть-класс», в рамках которого 18 человек в течение двух лет углубленно изучали физику и химию.

В систему непрерывного образования входит и базовая кафедра «Химическая технология органических веществ». В этом году уже седьмая группа студентов получит дипломы о высшем образовании. Из 8 бакалавров-химиков четверо стали обладателями красных дипломов.

Уделяя большое внимание подготовке кадров, Рязанская НПК даёт молодёжи возможность, не уезжая из родного региона, получать нефтехимическое образование, а далее и гарантированное трудоустройство на заводе.

Подготовка кадров осуществляется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие».

«Роснефть-класс» стал первой ступенью этой системы. Впервые он появился в Рязани в 2016 году на базе школы №43. Здесь старшеклассникам дают глубокие знания по основным и профильным предметам. Это помогает им занимать призовые места на олимпиадах различного уровня. В школе отремонтированы и оформлены в корпоративном стиле два учебных кабинета, учащиеся могут пользоваться новыми новыми учебными пособиями, компьютерами, физическим и химическим оборудованием.

За два года учёбы в «Роснефть-классе» старшеклассники получают общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть» и Рязанской нефтеперерабатывающей компании, о корпоративных ценностях и этике. Специалисты завода организуют для школьников профориентационные экскурсии по заводу и корпоративные мероприятия.

В настоящее время из 35 бывших учеников «Роснефть-класса» 20 получают высшее нефтехимическое образование в профильных ВУЗах (ФГБОУ ВО «РГРТУ», ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», РХТУ им. Д.И. Менделеева, ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина»). Остальные получают смежную профессию.

Вторая ступень корпоративной системы – обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ». Открылась он на базе РГРТУ в 2011 году по инициативе завода. И уже в 2015 году на РНПК пришли работать первые выпускники-бакалавры. С тех пор ежегодно кафедра выпускает 10 и более человек, 50 из которых трудоустроены на нефтезавод.

Сотрудники завода регулярно читают студентам специальные дисциплины, принимают их на производственную практику, предлагают темы выпускных работ согласно имеющемуся действующему оборудованию завода, консультируют студентов от начала написания выпускной работы до ее защиты на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Будущие нефтехимики имеют возможность осваивать профессию на новейшем оборудовании, аналогичном производству. Три лаборатории кафедры Рязанская НПК оснащены современными приборами и оргтехникой.

На сегодняшний день на кафедре обучаются более 50 студентов. Организованы три формы обучения: очная, вечерняя и заочная. По итогам занятий успешным студентам РНПК выплачивает корпоративные стипендии. В 2020 году дипломы получат 8 человек, и 7 из них трудоустраиваются на завод.

Набор в 10-й «Роснефть-класс» уже начался. Документы в этом году подаются дистанционно. Со всей необходимой информацией можно ознакомиться на сайте школы www.school43-rzn.ru.

Телефон для справок: 21-13-83, 93-36-59.