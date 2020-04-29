В Рязани состоится большой онлайн-фестиваль «Рязань. Весна. Победа!»

В 2020 году отмечается 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Массовые мероприятия отменены из-за сложной эпидемиологической обстановки. Но праздничную атмосферу поможет воссоздать онлайн-фестиваль искусств «Рязань. Весна. Победа!», который будет проходить с 30 апреля по 9 мая.
Учреждения культуры региона представят концертные и театральные программы, видеофильмы, презентации, виртуальные выставки.
Посмотреть трансляции можно будет в соцсети ВКонтакте в группах Рязанская область и Культура и туризм Рязанской области ежедневно в 13.00 и 19.00.
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