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В Рязани собрали более 250 ртутьсодержащих ламп

7info 2
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В среду, 8 июля, в Рязани состоялась акция по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп. Как сообщает сайт администрации города, в частных секторах было собрано более 250 таких ламп. Теперь их на утилизацию в специализированную организацию.

Отмечается, что горожане приняли активное участие в сдаче ртутьсодержащих ламп. На утилизацию также направят лампы и приборы, которые были собраны в ходе ликвидаций несанкционированных свалок.

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